Последнее рандеву: Что творилось в апартаментах на 11-м этаже за секунды до падения вице-президента "Локо-Банка"
Свидетель описал последние минуты жизни вице-президента "Локо-Банка"
Вице-президент "Локо-Банка" Кристина Байкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baikova.kristina
Знакомый загадочно погибшего вице-президента "Локо-Банка" Кристины Байковой рассказал о последних минутах её жизни. По показаниям единственного свидетеля Андрея, которые он дал правоохранителям, они вместе с девушкой пили алкоголь в апартаментах на 11-м этаже и обсуждали её жизненные трудности, сообщает "Регнум".
"Полиции он рассказал, что девушка жаловалась на здоровье и наблюдалась в какой-то столичной клинике, а также пила гормональные препараты. За несколько секунд до произошедшей трагедии Андрей и Кристина просто общались за столом", — приводит агентство рассказ неназванного, но осведомлённого собеседника.
Согласно его рассказу, на тот момент Андрей видел Кристину всего третий раз в жизни, а знакомы они были чуть больше двух недель.
Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 24 июня. В тот день Байкова отдыхала с 34-летнем знакомым в апартаментах на Ходынском бульваре. Вице-президент банка разбилась насмерть при падении из окна 11-го этажа. По факту смерти девушки проводится проверка.