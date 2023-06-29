Последнее рандеву: Что творилось в апартаментах на 11-м этаже за секунды до падения вице-президента "Локо-Банка"

Знакомый загадочно погибшего вице-президента "Локо-Банка" Кристины Байковой рассказал о последних минутах её жизни. По показаниям единственного свидетеля Андрея, которые он дал правоохранителям, они вместе с девушкой пили алкоголь в апартаментах на 11-м этаже и обсуждали её жизненные трудности, сообщает "Регнум".

"Полиции он рассказал, что девушка жаловалась на здоровье и наблюдалась в какой-то столичной клинике, а также пила гормональные препараты. За несколько секунд до произошедшей трагедии Андрей и Кристина просто общались за столом", — приводит агентство рассказ неназванного, но осведомлённого собеседника.

Согласно его рассказу, на тот момент Андрей видел Кристину всего третий раз в жизни, а знакомы они были чуть больше двух недель.