Вечный абитуриент: Мечтающий о вузе миллионер из Китая в 27-й раз завалил экзамен
China Daily: Мечтающий о вузе миллионер из Китая в 27-й раз завалил экзамен
Льянг Ши. Обложка © Twitter / InsiderNewsKe
В Китае 56-летний миллионер, мечтающий поступить в университет, в 27-й раз провалил выпускной экзамен, сообщает China Daily.
По данным издания, последние 40 лет Льянг Ши десятки раз сдавал выпускной экзамен — гаокао — в надежде получить заветное место в престижном Сычуаньском университете. Но, несмотря на упорную подготовку, мужчина не преуспел и в этом году — ему не хватило 34 баллов до количества, необходимого для поступления в вуз. Впервые за многие годы бизнесмен признался, что не уверен, будет ли пытаться поступать снова.
"Если я действительно не вижу большой надежды на улучшение, нет смысла делать это вновь", — рассказал Льянг Ши.
Как бы там ни было, но Льянг добился успеха в бизнесе без образования. Китаец прошёл путь от рабочего на фабрике до создания собственной компании в Чэнду, которая занимается строительными материалами.
Ранее Лайф сообщал, что в Кировской области проваливший ОГЭ девятиклассник трагически погиб перед пересдачей. Тело подростка обнаружили под окнами дома, в котором он жил вместе с родителями на четвёртом этаже.