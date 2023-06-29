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29 июня, 17:22

Вечный абитуриент: Мечтающий о вузе миллионер из Китая в 27-й раз завалил экзамен

China Daily: Мечтающий о вузе миллионер из Китая в 27-й раз завалил экзамен

<p>Льянг Ши. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/InsiderNewsKe/status/1674355289301155840/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">InsiderNewsKe</a></p>

Льянг Ши. Обложка © Twitter / InsiderNewsKe

В Китае 56-летний миллионер, мечтающий поступить в университет, в 27-й раз провалил выпускной экзамен, сообщает China Daily.

По данным издания, последние 40 лет Льянг Ши десятки раз сдавал выпускной экзамен — гаокао — в надежде получить заветное место в престижном Сычуаньском университете. Но, несмотря на упорную подготовку, мужчина не преуспел и в этом году — ему не хватило 34 баллов до количества, необходимого для поступления в вуз. Впервые за многие годы бизнесмен признался, что не уверен, будет ли пытаться поступать снова.

"Если я действительно не вижу большой надежды на улучшение, нет смысла делать это вновь", — рассказал Льянг Ши.

Как бы там ни было, но Льянг добился успеха в бизнесе без образования. Китаец прошёл путь от рабочего на фабрике до создания собственной компании в Чэнду, которая занимается строительными материалами.

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Наталья Исакова
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