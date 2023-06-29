Сенат поддержал увеличение военного бюджета Франции до €413 млрд

Согласно сообщению Сената в Twitter, принят законопроект о военном планировании на 2024–2030 годы. В голосовании приняли участие 343 сенатора. За принятие законопроекта отдали голос 314 человек, а против выступили 17 парламентариев. Документом предусматривается, что до 2030 года €16 млрд будет заложено на пополнение запаса боеприпасов, €5 млрд — на закупку беспилотников, €5 млрд — на работу разведки, €2 млрд — на модернизацию ВКС.