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29 июня, 18:09

Сенат поддержал увеличение военного бюджета Франции до €413 млрд

Сенат Франции одобрил законопроект о военном планировании, который предусматривает выделение 413 млрд евро на военные расходы.

Согласно сообщению Сената в Twitter, принят законопроект о военном планировании на 2024–2030 годы. В голосовании приняли участие 343 сенатора. За принятие законопроекта отдали голос 314 человек, а против выступили 17 парламентариев. Документом предусматривается, что до 2030 года €16 млрд будет заложено на пополнение запаса боеприпасов, €5 млрд — на закупку беспилотников, €5 млрд — на работу разведки, €2 млрд — на модернизацию ВКС.

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Илья Суриков
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