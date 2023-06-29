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Опубликовано 29 июня 2023, 18:13
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ВВС Украины сдали источник разведданных о взлётах стратегической авиации России

Спикер ВВС Украины Игнат: Запад передаёт Киеву данные о работе авиации ВКС РФ

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат лишний раз подтвердил участие Запада в конфликте на Украине. В частности, натовские "партнёры" Киева, по его словам, регулярно информируют о работе российской стратегической авиации.

"Наши союзники постоянно поддерживают Украину. Информацию о взлёте стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнёры", — сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.

По его словам, слитые данные впоследствии используются силами украинской противовоздушной обороны.

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Ранее Минобороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о ракетах ATACMS с дальностью действия до 300 километров. Отметим, что прежде в Вашингтоне категорически отрицали возможность их предоставления киевскому режиму.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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