ВВС Украины сдали источник разведданных о взлётах стратегической авиации России

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат лишний раз подтвердил участие Запада в конфликте на Украине. В частности, натовские "партнёры" Киева, по его словам, регулярно информируют о работе российской стратегической авиации.

"Наши союзники постоянно поддерживают Украину. Информацию о взлёте стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнёры", — сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.

По его словам, слитые данные впоследствии используются силами украинской противовоздушной обороны.