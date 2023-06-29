ВВС Украины сдали источник разведданных о взлётах стратегической авиации России
Спикер ВВС Украины Игнат: Запад передаёт Киеву данные о работе авиации ВКС РФ
Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат лишний раз подтвердил участие Запада в конфликте на Украине. В частности, натовские "партнёры" Киева, по его словам, регулярно информируют о работе российской стратегической авиации.
"Наши союзники постоянно поддерживают Украину. Информацию о взлёте стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнёры", — сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.
По его словам, слитые данные впоследствии используются силами украинской противовоздушной обороны.
Ранее Минобороны Украины похвасталось "положительными сигналами" от США о ракетах ATACMS с дальностью действия до 300 километров. Отметим, что прежде в Вашингтоне категорически отрицали возможность их предоставления киевскому режиму.
Telegram / V_Zelenskiy_official