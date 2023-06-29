Президент Додик лично выкосил траву у трассы из-за "отдыхающих" местных властей

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик лично привёл в порядок заросший участок в городе Баня-Лука из-за бездействия местных властей. Чиновник признался, что несколько раз требовал привести эту территорию в порядок, но из-за "отдыхающих" сотрудников ему пришлось взять косу в руки и выкосить сорняки.

Глава Республики Сербской Милорад Додик лично скосил траву на обочине объездной трассы Баня-Луки из-за бездействия местных властей. Видео © twitter / Милорад Додик

"Я уже обращал внимание ответственных на то, что этот участок должен быть приведён в порядок, чист и выкошен. Так как думаю, что они с удобством отдыхают, решил сам всё покосить! Это последний раз, когда делаю за них их работу", — написал президент в твиттере.

Глава Республики Сербской Милорад Додик лично скосил траву на обочине объездной трассы Баня-Луки из-за бездействия местных властей. Фото после © twitter / Милорад Додик

Водители оценили жесть президента, который старательно избавлялся от сорняков, и одобрительно сигналили ему. После Додик опубликовал в твиттере снимки скошенного участка и написал, что работа выполнена.