Небензя заявил, что Запад сознательно провоцирует столкновение ядерных держав

Запад намеренно провоцирует прямое столкновение ядерных держав действиями на Украине. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"В милитаристском угаре, окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами", — заявил Небензя на созванном РФ заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме западных поставок оружия Киеву.

Также он заявил о том, что передача Западом вооружений Киеву никак не повлияет на ход конфликта. Небензя убеждён, что "поражение киевского режима — лишь вопрос времени".