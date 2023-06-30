"Делает серьёзную ставку": Эксперт указал на активную поддержку Путиным частных инициатив в стране

Сегодня в России успешно развиваются частные инициативы, которые активно поддерживаются главой государства Владимиром Путиным. Об этом говорит создание в России множества грантовых фондов и структур, помогающих гражданам развивать свои идеи. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин.

"Сегодня президент в очередной раз продемонстрировал, что делает очень серьёзную ставку на развитие частной инициативы в России. Для этого созданы целые инфраструктуры, грантовые фонды. Например, Фонд президентских грантов, грантовый конкурс Росмолодёжи, Президентский фонд культурных инициатив, институт развития Интернета (ИРИ)", — рассказал Малинин Лайфу.

Такой подход Малинин назвал хорошим конструктором по принципу "мы вам даём возможность работать как на себя, так и на государство", и это, по словам эксперта, на практике не противоречит одно другому. По мнению специалиста, президент своим отношением к поддержке частных начинаний разрушил классическое выражение "Инициатива наказывает инициатора", ведь в России для проектов активных граждан создаётся благодатная почва.

Именно благодаря поддержке президента и государства, считает учредитель АНО, и старшее поколение, и молодые ребята активно пытаются создавать какие-то проекты в самых разных сферах: научных, социальных, образовательных и многих других.

"Это действительно показывает, что в России развивается проактивное гражданское общество, которое хочет расти самостоятельно и развивать свою страну", — заключил Малинин.