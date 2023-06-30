Сотни новосибирских выпускников не могут поступить в вузы из-за ошибки в аттестате

В Новосибирске в лицее информационных технологий произошёл скандал: выпускникам 9 и 11 классов выдали аттестаты с орфографической ошибкой. Как пишет kp.ru, такой документ получили более сотни учеников.

Аттестат с ошибкой, выданный выпускникам лицея информационных технологий в Новосибирске. Фото © nsk.kp.ru / Юлия назаренко

О произошедшем рассказала мать одного из девятиклассников Юлия Назаренко. По её словам, детям вручили аттестаты 26 июня. Поначалу никто не обратил внимание, что в документе в слове "информационных" допущено ошибка — "информационнах". О досадной помарке первой узнала одна из учениц, которая 28 июня подала документы в колледж и услышала, что её аттестат недействителен. Девушка тут же обзвонила одноклассников и те обнаружили в своих документах ту же ошибку.

"Получается, что такой документ получили около 100 человек девятиклассников, у одиннадцатиклассников также в аттестате ошибка. У моего сына ситуация некритичная: мы переходим в другую школу, получим аттестат без ошибки и напишем новое заявление на приём. А вот дети, которые сдали ЕГЭ и поступают в вуз, и их родители, конечно, нервничают: там ведь сроки подачи документов сжатые", — пояснила Юлия.

Комментировать инцидент руководство лицея отказалось, заявив, что им сейчас не до прессы. А вот директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Наталья Ярославцева объяснила, что решать вопрос с выдачей новых аттестатов должны в департаменте образования, куда нужно будет обратиться лицею. Правда, здесь может возникнуть заминка с количеством бланков: не всем может хватить, так как "пострадавших" много.

Как объяснил сайту адвокат Константин Зиновьев, у владельцев аттестатов с опечатками действительно могут возникнуть серьёзные проблемы, так как образовательного учреждения, указанного с ошибкой, официально не существует. Соответственно, документ считается недействительным и в вузе его принять не могут. Если же из-за ошибки лицея выпускник не успеет поступить, он сможет подать в суд на и потребовать компенсацию морального вреда.