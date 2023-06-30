"Осознал, каким был падшим": Экс-напарник Аршавина и Дзюбы по "Зениту" Роденков стал священником

37-летний Юрий Роденков кардинально изменил судьбу, став из нападающего "Зенита" священником. Теперь он — отец Георгий, а когда-то бок о бок играл с Артёмом Дзюбой и Андреем Аршавиным.

Юрий Роденков в команде с Андреем Аршавиным. Фото © vk.com / Юрий Роденков

Роденков попал в "Зенит" в 2007 году, где и подружился с Аршавиным. Последнего он называет лучшим футболистом в современной России и вспоминает, что тот помогал ему адаптироваться в команде.

"Был смешной случай, когда мы с Аршавиным не знали, как выключить свет в нашей комнате в Марбелье. Десять минут обыскивали всё вокруг. Ладно, психанули и решили спать так, а потом я случайно закрыл дверцу шкафа, и свет внезапно погас", — цитирует сайт kp.ru Роденкова.

Уйдя из "Зенита", Роденков уехал в Нальчик. Те времена он также вспоминает с ностальгией, называя жителей города и болельщиков преданными и дружелюбными. Там, по его словам, было лучше, чем "пылиться на скамейке запасных" бело-голубых и выходить на 15 секунд в сезоне. Затем Юрий стал менять команды и однажды в Калининграде, живя на широкую ногу, впервые задумался о жизни.

"Покупал сумки "Гуччи". Ездил на "инфинити" с откидной крышей. Отдыхал на море, нарушал режим. Дешёвые понты, как говорят молодые. Но спасибо Богу за то, что свёл меня с духовным наставником — батюшкой Александром Азаренковым", — вспоминает футболист.

По словам футболиста, в 2011 году он осознал, каким "мелочным, падшим, гнилым человеком" был. Он понял, что живёт неправильно, идя не к Богу, а от Бога. Постепенно и тайком от соклубников Юрий избавился от всех признаков "успешной жизни". В 2015 году в возрасте 29 лет он завершил карьеру футболиста, оказавшись "ненужным" командам.

Сейчас, будучи священнослужителем, спортсмен считает, что таким образом "Господь перекрыл все пути": именно тогда он и стал готовиться — пошёл учиться в духовную семинарию. Также Роденков ездил с духовником в знаменитую тюрьму "Чёрный дельфин", где отбывают пожизненное заключение, помогал в хосписах и детских домах, какое-то время жил и трудился в монастыре.

За семь лет экс-зенитовец прошёл путь от алтарника до священника. Сейчас бывший нападающий проходит сорокоуст в церкви Димитрия Солунского в Коломягах и готовится к службе в храме Преподобного Сергия Радонежского.

"Я всё ещё веду борьбу со своими грехами и страстями, заработанными за жизнь. И этот труд, путь к Богу, будет идти ещё долго, до самой смерти", — признался Роденков.