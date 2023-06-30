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29 июня, 23:19

"Как во Франции": В Брюсселе бьют тревогу из-за вспыхнувших беспорядков

Вслед за Францией уличные беспорядки начались в Брюсселе

В Брюсселе, где сейчас проходит саммит глав государств и правительств ЕС, начались беспорядки. По данным представителя полиции Ильзе Ван Де Кейре, митингующие жгут автомобили, а также провоцируют местных силовиков.

В Брюсселе вспыхнули протесты вслед за Францией. Видео © Twitter / Spriter Team

По данным полиции, уже задержано десять человек. А в соцсетях распространяются призывы выходить на улицы так же, как это делают граждане Франции. Силовики перекрывают центральные улицы и призывают граждан к порядку.

Востоковед предрекла Турции массовые беспорядки после выборов

Востоковед предрекла Турции массовые беспорядки после выборов

Ранее в парижском пригороде Нантер через несколько часов после убийства правоохранителями 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции, начались беспорядки. Молодой человек за рулём "мерседеса", ранее не раз замеченный в нарушениях правил дорожного движения и вождении без прав, не подчинился требованию сотрудников полиции притормозить для проверки документов. Когда же те остановили машину, водитель нажал на газ — и в этот момент один из полицейских выстрелил ему в грудь.

Обложка ©

Twitter / Spriter Team

Анатолий Симоненко
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