Более 300 человек задержано в ходе массовых беспорядков в Париже
СМИ: Во Франции количество задержанных участников беспорядков выросло до 328
Во Франции полиция продолжает отлавливать участников беспорядков, начавшихся после убийства полицейским 17-летнего подростка. На данный момент число задержанных увеличилось до 328, передаёт телеканал BFM, ссылаясь на источник в окружении главы МВД Жеральда Дарманена.
Беспорядки во Франции. Видео © Twitter / @Mediavenir / @Newzbro / @goddeketal / @CharlesDeNafo / @tanguy_france
По данным СМИ, часть задержанных могут отпустить без предъявления обвинений. Также известно, что 14 человек были арестованы после разграбления магазина в квартале Ле-Аль в центре Парижа.
Напомним, в парижском пригороде Нантер через несколько часов после убийства правоохранителями 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции, начались беспорядки. Молодой человек за рулём "мерседеса", ранее не раз замеченный в нарушениях правил дорожного движения и вождении без прав, не подчинился требованию сотрудников полиции притормозить для проверки документов. Когда же те остановили машину, водитель нажал на газ — и в этот момент один из полицейских выстрелил ему в грудь.
Twitter / @CharlesDeNafo