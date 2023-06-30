Более 300 человек задержано в ходе массовых беспорядков в Париже

По данным СМИ, часть задержанных могут отпустить без предъявления обвинений. Также известно, что 14 человек были арестованы после разграбления магазина в квартале Ле-Аль в центре Парижа.

Напомним, в парижском пригороде Нантер через несколько часов после убийства правоохранителями 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции, начались беспорядки. Молодой человек за рулём "мерседеса", ранее не раз замеченный в нарушениях правил дорожного движения и вождении без прав, не подчинился требованию сотрудников полиции притормозить для проверки документов. Когда же те остановили машину, водитель нажал на газ — и в этот момент один из полицейских выстрелил ему в грудь.