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30 июня, 01:24

Психолог раскрыла, какие жесты выдают высокомерное отношение к собеседнику

Психолог Горькова: Запрокидывание головы при приветствии означает высокомерие

С помощью мимики и жестов люди выражают чувства не только намеренно, но и неосознанно. Так, общаясь, мы можем специально помахать приятелю рукой в приветствии или отрицательно покачать головой, подтверждая какие-то слова. А вот невербалика выдаёт истинные эмоции. Об этом рассказала психолог Екатерина Горькова. В качестве примера она привела поднятый подбородок — такой жест зачастую демонстрирует чувство уверенности и готовности к действиям.

"А вот если человек постоянно слегка запрокидывает голову, когда здоровается с вами, то, скорее всего, он настроен по отношению к вам высокомерно. Возможно, он и сам этого не осознаёт, но, по сути, вы для него не важны и не имеете никакого значения", — объяснила корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" Горькова.

Психолог рассказала, что также человек запрокидывает голову, когда раздражён, либо бросает вызов, или демонстрирует его. По её словам, приподнятая голова и брови означают немой вопрос или просьбу повторить ещё раз.

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Арина Родионова
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