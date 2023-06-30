Резидентам разрешили продавать полученную валюту не по курсу ЦБ
Резиденты РФ смогут продавать банкам полученную валюту от ВЭД не по курсу ЦБ
Резидентам позволят продавать банкам валюту, полученную от нерезидентов, по внешнеторговым договорам (ВЭД), а не по курсу Центробанка, как было ранее. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Так правительство внесло изменения в "Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами", которые были утверждены в декабре предыдущего года.
Изменениям подверглись третий и второй пункты правил. В них обозначено, в каких случаях резиденты могут получать от нерезидентов наличную валюту, либо рубли по ВЭД. Ранее в правилах использовались причастия (переданные, выполненные, оказанные), теперь же — существительные (передача, выполнение, оказание).
Также согласно нововведению, теперь резиденты могут продавать иностранную валюту уполномоченному банку и зачислять полученные средства на свой счёт не по курсу Центробанка. Остальные правила расчётов остались прежними.
Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов дал характеристику обстановке на рынках. По его словам, волатильные торги вызвали снижение рубля 26 июня. Курс доллара повышался до 87,23. Затем благодаря продажам экспортёров валюты для уплаты налогов 28 июня рубль укреплялся до 83,24. Экспортёры использовали благоприятный курс доллара для получения большего объёма национальной валюты.
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