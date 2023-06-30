Резидентам разрешили продавать полученную валюту не по курсу ЦБ

Резидентам позволят продавать банкам валюту, полученную от нерезидентов, по внешнеторговым договорам (ВЭД), а не по курсу Центробанка, как было ранее. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так правительство внесло изменения в "Правила осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами", которые были утверждены в декабре предыдущего года.

Изменениям подверглись третий и второй пункты правил. В них обозначено, в каких случаях резиденты могут получать от нерезидентов наличную валюту, либо рубли по ВЭД. Ранее в правилах использовались причастия (переданные, выполненные, оказанные), теперь же — существительные (передача, выполнение, оказание).

Также согласно нововведению, теперь резиденты могут продавать иностранную валюту уполномоченному банку и зачислять полученные средства на свой счёт не по курсу Центробанка. Остальные правила расчётов остались прежними.