В столице прошёл мастер-класс для участников фотоконкурса "Планета Москва"

В пресс-центре газеты "Вечерняя Москва" состоялся мастер класс от фотокорреспондента издания Виктора Хабарова, который прошёл в рамках юбилейного конкурса "Планета Москва". Данное мероприятие проводится столичным Департаментом градостроительной политики.

Гостям мероприятия раскрыли секреты о том, как сделать профессиональное фото и поймать максимально удачный момент для съёмки. Хабаров рассказал, что хоть техника и даёт бесконечные возможности для работы, но не менее важную роль играет сам фотограф.

"На месте событий зачастую ловить момент для фото приходится быстро. И нужно ни секунды не думать, какие выбрать программы надстройки или объектив, — всё должно быть на кончиках пальцев и доведено до автоматизма", — объяснил корреспондент.

Итоги конкурса "Планета Москва" подведут после 30 июня. На участие в нём было подано сотни удивительных работ, посвящённых российской столице.