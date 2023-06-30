В столице прошёл мастер-класс для участников фотоконкурса "Планета Москва"
В пресс-центре газеты "Вечерняя Москва" состоялся мастер класс от фотокорреспондента издания Виктора Хабарова, который прошёл в рамках юбилейного конкурса "Планета Москва". Данное мероприятие проводится столичным Департаментом градостроительной политики.
Гостям мероприятия раскрыли секреты о том, как сделать профессиональное фото и поймать максимально удачный момент для съёмки. Хабаров рассказал, что хоть техника и даёт бесконечные возможности для работы, но не менее важную роль играет сам фотограф.
"На месте событий зачастую ловить момент для фото приходится быстро. И нужно ни секунды не думать, какие выбрать программы надстройки или объектив, — всё должно быть на кончиках пальцев и доведено до автоматизма", — объяснил корреспондент.
Итоги конкурса "Планета Москва" подведут после 30 июня. На участие в нём было подано сотни удивительных работ, посвящённых российской столице.
Ранее проект редакции газеты "Вечерняя Москва" и Департамента строительства столицы "Москва строится" признан одним из лучших социальных проектов в России. Он был отмечен дипломом XI ежегодного форума "Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие", проведённого в Тверской области.
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