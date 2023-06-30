В РФ предложили меры по увеличению числа младших воспитателей в детских садах

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила в приоритетном порядке зачислять в детский сад ребят, чья мама или бабушка работает там младшим воспитателем. По её словам, это поможет решить проблему неукомплектованности таких учреждений.

Как пишет RT, Волынец подчеркнула, что согласно анализу обращений граждан, в дошкольных образовательных учреждениях наблюдается острая нехватка младших воспитателей. По её словам, такая ситуация сложилась в том числе из-за невысокого уровня заработной платы. При этом, как объяснила омбудсмен, у этих сотрудников весомый перечень обязанностей.

"Неукомплектованность детских садов младшими воспитателями чревата снижением качества предоставляемых услуг и может привести к нарушению прав и законных интересов детей", — говорится в письме Волынец.

Волынец считает, что многие мамы и бабушки готовы устроиться на такую должность при наличии предлагаемых ею льгот. В обращении на имя депутата Госдумы Яны Лантратовой говорится, что эти меры разработаны исключительно в целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей.