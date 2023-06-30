Российские военные получили новую форму, созданную специально для СВО

Российские военнослужащие получили новую форму специального образца, созданную с учётом условий специальной военной операции. Первыми новое обмундирование примерили бойцы Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащим группировки "Запад" в зоне СВО выдали комплекты новой всесезонной формы. Видео © t.me / Минобороны РФ

Уникальность формы состоит в том, что она сделана из комбинированных материалов, обеспечивающих терморегуляцию при любой погоде: она не даст военным замёрзнуть или запотеть. Наиболее уязвимые места — локти и колени — обеспечены на обмундировании дополнительной защитой.

"Элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск. На данный момент организована ежедневная выдача военнослужащим. В ближайшие несколько дней этот процесс будет завершён, и личный состав группировки будет в полном объёме переодет в новую форму одежды", — сообщил начальник вещевой службы соединения ЗВО.