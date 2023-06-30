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Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 02:48
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Российские военные получили новую форму, созданную специально для СВО

Военным ЗВО выдали форму нового образца, созданную для спецоперации

Российские военнослужащие получили новую форму специального образца, созданную с учётом условий специальной военной операции. Первыми новое обмундирование примерили бойцы Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащим группировки "Запад" в зоне СВО выдали комплекты новой всесезонной формы. Видео © t.me / Минобороны РФ

Уникальность формы состоит в том, что она сделана из комбинированных материалов, обеспечивающих терморегуляцию при любой погоде: она не даст военным замёрзнуть или запотеть. Наиболее уязвимые места — локти и колени — обеспечены на обмундировании дополнительной защитой.

"Элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск. На данный момент организована ежедневная выдача военнослужащим. В ближайшие несколько дней этот процесс будет завершён, и личный состав группировки будет в полном объёме переодет в новую форму одежды", — сообщил начальник вещевой службы соединения ЗВО.

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Ранее Лайф рассказывал, что российский концерн и производитель оружия "Калашников" начал поставки новой формы для бойцов Вооружённых сил Российской Федерации. В первую поставку вошло несколько десятков тысяч костюмов и фуражек.

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t.me / Минобороны РФ

Оксана Попова
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