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Опубликовано 30 июня 2023, 04:19
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Авиация группировки "Юг" уничтожила пункты дислокации четырёх бригад ВСУ

МО РФ: Авиация группировки "Юг" уничтожила пункты дислокации четырёх бригад ВСУ

Авиация группировки войск "Юг" уничтожила пункты временной дислокации четырёх украинских бригад на трёх направлениях. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, заявление которого приводит ТАСС, по ВСУ наносились ракетно-бомбовые удары.

"Бомбардировочной авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях. В результате поражены пункты временной дислокации личного состава 92-й, 54-й, 22-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны противника", — заявил Астафьев.

Он также подчеркнул, что подразделения группировки сорвали наступление штурмовой группы 110-й механизированной бригады ВСУ близ населённого пункта Крутая Балка на Авдеевском направлении, в результате чего украинская армия потеряла живую силу и технику. Кроме того, в районе окраины Артёмовска экипаж тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" поразил живую силу противника.

А в районе Первомайского было вскрыто выдвижение разведывательно-диверсионной группы — противника удалось остановить ударом артиллерии. ВСУ понесли потери в технике и в живой силе. Бойцы ВС РФ также атаковали опорные пункты ВСУ в районе Красногоровки и Белогоровки, где армия Украины также понесла потери.

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Ранее начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал, как российские военнослужащие Центральной группировки войск уничтожили военную технику, а также живую силу противника на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества.

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vk.com / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
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