Госдеп одобрил продажу Тайваню военного оборудования на сумму до $440 млн

Госдеп США дал разрешение на продажу Тайваню боеприпасов на сумму до $440 млн. Информация следует из распространённого заявления Пентагона.

"Тайвань попросил закупить 30-мм боеприпасы, включая фугасно-зажигательно-трассирующие снаряды, многоцелевые и тренировочные снаряды на сметную стоимость в $332,2 млн", — пишет Reuters со ссылкой на заявление.

Также власти острова запросили продажу запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн.