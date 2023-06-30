Госдеп одобрил продажу Тайваню военного оборудования на сумму до $440 млн
Пентагон: Госдеп одобрил продажу боеприпасов и оборудования Тайваню на $440 млн
Госдеп США дал разрешение на продажу Тайваню боеприпасов на сумму до $440 млн. Информация следует из распространённого заявления Пентагона.
"Тайвань попросил закупить 30-мм боеприпасы, включая фугасно-зажигательно-трассирующие снаряды, многоцелевые и тренировочные снаряды на сметную стоимость в $332,2 млн", — пишет Reuters со ссылкой на заявление.
Также власти острова запросили продажу запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил председателю Китая Си Цзиньпину, что США не поддерживают независимость Тайваня. По его словам, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и не хочет менять систему КНР.
Freepik