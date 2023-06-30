Во время беспорядков во Франции задержали уже более 400 человек

Во Франции полиция задержала уже 421 участника уличных беспорядков, которые начались после того, как сотрудник правоохранительных органов застрелил 17-летнего подростка, передаёт Figaro, ссылаясь на источники в МВД.

Напомним, в парижском пригороде Нантер через несколько часов после убийства правоохранителями 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции, начались беспорядки. Молодой человек за рулём "мерседеса", ранее не раз замеченный в нарушениях правил дорожного движения и вождении без прав, не подчинился требованию сотрудников полиции притормозить для проверки документов. Когда же те остановили машину, водитель нажал на газ — и в этот момент один из полицейских выстрелил ему в грудь.