Во время беспорядков во Франции задержали уже более 400 человек
Figaro: Во Франции в ходе беспорядков задержано свыше 400 человек
Во Франции полиция задержала уже 421 участника уличных беспорядков, которые начались после того, как сотрудник правоохранительных органов застрелил 17-летнего подростка, передаёт Figaro, ссылаясь на источники в МВД.
"Эти рекордные задержания отражают твёрдые инструкции, которые министр дал префектам и полиции", — рассказали представители МВД.
Возраст большинства задержанных — от 14 до 18 лет.
Напомним, в парижском пригороде Нантер через несколько часов после убийства правоохранителями 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции, начались беспорядки. Молодой человек за рулём "мерседеса", ранее не раз замеченный в нарушениях правил дорожного движения и вождении без прав, не подчинился требованию сотрудников полиции притормозить для проверки документов. Когда же те остановили машину, водитель нажал на газ — и в этот момент один из полицейских выстрелил ему в грудь.
Кадр видео Twitter / Anonyme Citoyen