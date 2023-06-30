Регион

Уведомления отключены

30 июня, 04:50

Во время беспорядков во Франции задержали уже более 400 человек

Figaro: Во Франции в ходе беспорядков задержано свыше 400 человек

Во Франции полиция задержала уже 421 участника уличных беспорядков, которые начались после того, как сотрудник правоохранительных органов застрелил 17-летнего подростка, передаёт Figaro, ссылаясь на источники в МВД.

"Эти рекордные задержания отражают твёрдые инструкции, которые министр дал префектам и полиции", — рассказали представители МВД.

Возраст большинства задержанных — от 14 до 18 лет.

Во Франции полицейский принёс извинения семье застреленного им подростка

Во Франции полицейский принёс извинения семье застреленного им подростка

Напомним, в парижском пригороде Нантер через несколько часов после убийства правоохранителями 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции, начались беспорядки. Молодой человек за рулём "мерседеса", ранее не раз замеченный в нарушениях правил дорожного движения и вождении без прав, не подчинился требованию сотрудников полиции притормозить для проверки документов. Когда же те остановили машину, водитель нажал на газ — и в этот момент один из полицейских выстрелил ему в грудь.

Обложка ©

Кадр видео Twitter / Anonyme Citoyen

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров