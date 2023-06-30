ВЦИОМ: Путину доверяют почти 79% россиян
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ссылаясь на опрос, проведённый с 19 по 25 июня. Деятельность главы государства поддерживают более 74% опрошенных.
При этом премьер-министру страны Михаилу Мишустину выразили доверие 60,9% респондентов.
Кроме того, одобряют деятельность президента 74,8% граждан, деятельность кабмина — 50,1%, председателя правительства — 51,7%.
Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, которую они выразили в связи с событиями 24 июня, когда в стране была совершена попытка вооружённого мятежа.