ВЦИОМ: Путину доверяют почти 79% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ссылаясь на опрос, проведённый с 19 по 25 июня. Деятельность главы государства поддерживают более 74% опрошенных.

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Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, которую они выразили в связи с событиями 24 июня, когда в стране была совершена попытка вооружённого мятежа.