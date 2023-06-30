В "Газпроме" решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры "Газпрома" не будут выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Как сообщается в материалах компании, решение было утверждено на годовом собрании в пятницу, 30 июня.

Дивиденды — это часть прибыли, полученной компанией, которая распределяется между владельцами её акций или других ценных бумаг. Ранее компания направила на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года 1,2 триллиона рулей — это рекордный объём в истории "Газпрома" и всего российского фондового рынка.

"Собрание приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2022 году", — сказано в сообщении.

В материалах "Газпрома" говорится, что чистая прибыль компании в прошлом году упала на 41,4%, или до 1,226 триллиона рублей. Добыча при этом снизилась на 20%, до 412,6 миллиарда кубометров, а экспорт в дальнее зарубежье — на 45,5%, до 100,9 миллиарда кубометров.