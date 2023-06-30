Регион

Уведомления отключены

30 июня, 08:52

В России могут вырасти тарифы на мобильную связь

"Ъ": Сотовые операторы в России могут поднять тарифы на 5% выше инфляции

В России крупнейшие операторы сотовой связи заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на связь на уровень, превышающий инфляцию на пять процентов. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсант".

Эти средства планируется направить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы. Формально сегодня тарифы на связь не регулируются, однако прошлой весной Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при участии Минцифры подготовила ряд рекомендаций, согласно которым операторов мобильной связи призвали воздержаться от роста цен более чем на уровень накопленной за год инфляции. При этом также в прошлом году операторы остались без дополнительных мер поддержки, которые им оказывало государство.

Названы файлы, которые нужно стереть со своего телефона прямо сейчас

Названы файлы, которые нужно стереть со своего телефона прямо сейчас

А ранее IT-эксперт Иван Самойленко назвал россиянам две веские причины не брать смартфон в кровать. Перегрев батареи грозит поломкой гаджета или даже воспламенением, предупредил он.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Гаджеты
  • Бизнес
  • Наука и Технологии
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров