В России могут вырасти тарифы на мобильную связь

В России крупнейшие операторы сотовой связи заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на связь на уровень, превышающий инфляцию на пять процентов. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсант".

Эти средства планируется направить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы. Формально сегодня тарифы на связь не регулируются, однако прошлой весной Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при участии Минцифры подготовила ряд рекомендаций, согласно которым операторов мобильной связи призвали воздержаться от роста цен более чем на уровень накопленной за год инфляции. При этом также в прошлом году операторы остались без дополнительных мер поддержки, которые им оказывало государство.