Журналисты узнали об уходе Мизулиной из Совфеда после 10 сентября
РБК: Елена Мизулина покинет Совет Федерации после единого дня голосования
68-летняя Елена Мизулина, представляющая Омскую область, может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября. Как утверждает РБК со ссылкой на источники, Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы региона Виталия Хоценко.
Елена Борисовна Мизулина была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 году. Сначала она представляла губернатора Виктора Назарова, а потом — Александра Буркова, который ушёл в отставку в конце марта. До перехода в Совфед Мизулина была депутатом Госдумы шестого созыва, возглавляя Комитет по вопросам семьи, женщин и детей. За это время она прославилась целым рядом инициатив по борьбе с ЛГБТ-пропагандой и ограничению права на аборты.
Сама сенатор, как уточняет РБК, не ответила на их запрос.
Напомним, что прошлым летом Мизулина предложила ввести в законодательство "презумпцию добросовестности родителей". Законопроект содержит 20 поправок в Семейный кодекс и 25 поправок в семь иных федеральных законов, призванных исключить практику произвольного изъятия детей из семей и закрепить преимущественное право родственников на воспитание ребёнка, если он остался без попечения родителей, в том числе временно. В декабре сенатор потребовала защитить права эмбрионов, зародившихся в результате оплодотворения в пробирке. Такое мнение она озвучила во время обсуждения закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев.
ТАСС / Владимир Гердо