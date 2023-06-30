Журналисты узнали об уходе Мизулиной из Совфеда после 10 сентября

68-летняя Елена Мизулина, представляющая Омскую область, может покинуть Совет Федерации после единого дня голосования 10 сентября. Как утверждает РБК со ссылкой на источники, Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы региона Виталия Хоценко.

Елена Борисовна Мизулина была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 году. Сначала она представляла губернатора Виктора Назарова, а потом — Александра Буркова, который ушёл в отставку в конце марта. До перехода в Совфед Мизулина была депутатом Госдумы шестого созыва, возглавляя Комитет по вопросам семьи, женщин и детей. За это время она прославилась целым рядом инициатив по борьбе с ЛГБТ-пропагандой и ограничению права на аборты.

Сама сенатор, как уточняет РБК, не ответила на их запрос.