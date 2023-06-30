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30 июня, 09:57

Песков: Путин испытывает тёплые чувства к Дагестану

<p>Путин в ходе посещения цитадели Нарын-Кала и Джума-мечети. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/71546" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Путин в ходе посещения цитадели Нарын-Кала и Джума-мечети. Обложка © Кremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин испытывает тёплые чувства к Дагестану и живущим там людям. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя внезапную поездку президента в республику сразу после мятежа ЧВК "Вагнер".

"Президент испытывает очень тёплые чувства и к Дагестану, и ко всем народам Дагестана. И Путин был вместе с ними в тяжёлое время и разделяет с ними радость развития республики, развития отдельно взятых городов, реализации планов, связанных с развитием туризма, и так далее", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

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Напомним, рабочая командировка Путина в Дагестан состоялась 28 июня. Первым делом президент посетил исторические места Дербента — цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть, а позже он провёл совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе и встретится с главой Дагестана.

Александр Юнашев
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