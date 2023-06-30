Песков: Путин испытывает тёплые чувства к Дагестану
Путин в ходе посещения цитадели Нарын-Кала и Джума-мечети. Обложка © Кremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин испытывает тёплые чувства к Дагестану и живущим там людям. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя внезапную поездку президента в республику сразу после мятежа ЧВК "Вагнер".
"Президент испытывает очень тёплые чувства и к Дагестану, и ко всем народам Дагестана. И Путин был вместе с ними в тяжёлое время и разделяет с ними радость развития республики, развития отдельно взятых городов, реализации планов, связанных с развитием туризма, и так далее", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Напомним, рабочая командировка Путина в Дагестан состоялась 28 июня. Первым делом президент посетил исторические места Дербента — цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть, а позже он провёл совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе и встретится с главой Дагестана.