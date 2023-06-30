Песков: Путин испытывает тёплые чувства к Дагестану

Российский лидер Владимир Путин испытывает тёплые чувства к Дагестану и живущим там людям. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя внезапную поездку президента в республику сразу после мятежа ЧВК "Вагнер".

"Президент испытывает очень тёплые чувства и к Дагестану, и ко всем народам Дагестана. И Путин был вместе с ними в тяжёлое время и разделяет с ними радость развития республики, развития отдельно взятых городов, реализации планов, связанных с развитием туризма, и так далее", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.