Минобороны: ВСУ пытаются наступать по четырём направлениям
Украинские войска пытаются вести наступление сразу на четырёх направлениях. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, по его словам, в течение минувших суток ВСУ продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. Две атаки были отражены на Купянском направлении в районе населённого пункта Новосёловское в ЛНР. Как уточнил Конашенков, потери ВСУ здесь за сутки составили до 50 солдат. Также противник лишился двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.
Кроме того, в районе населённого пункта Ольшана в Харьковской области наши военные пресекли деятельность украинской ДРГ, добавил генерал-лейтенант.
Ранее в Минобороны рассказали о том, что весь берег реки Днепр в районе Антоновского моста находится под надёжной защитой российских войск. ВС РФ пресекают попытки ВСУ переправить и высадить группы диверсантов.
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