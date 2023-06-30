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Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 11:24
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Минобороны: ВСУ пытаются наступать по четырём направлениям

Украинские войска пытаются вести наступление сразу на четырёх направлениях. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, по его словам, в течение минувших суток ВСУ продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. Две атаки были отражены на Купянском направлении в районе населённого пункта Новосёловское в ЛНР. Как уточнил Конашенков, потери ВСУ здесь за сутки составили до 50 солдат. Также противник лишился двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.

Кроме того, в районе населённого пункта Ольшана в Харьковской области наши военные пресекли деятельность украинской ДРГ, добавил генерал-лейтенант.

Два генерала и 50 офицеров: МО РФ уточнило потери ВСУ в результате удара по штабу в Краматорске
Два генерала и 50 офицеров: МО РФ уточнило потери ВСУ в результате удара по штабу в Краматорске

Ранее в Минобороны рассказали о том, что весь берег реки Днепр в районе Антоновского моста находится под надёжной защитой российских войск. ВС РФ пресекают попытки ВСУ переправить и высадить группы диверсантов.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Наталья Исакова
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