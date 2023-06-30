Минобороны: ВСУ пытаются наступать по четырём направлениям

Так, по его словам, в течение минувших суток ВСУ продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. Две атаки были отражены на Купянском направлении в районе населённого пункта Новосёловское в ЛНР. Как уточнил Конашенков, потери ВСУ здесь за сутки составили до 50 солдат. Также противник лишился двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.