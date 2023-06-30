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Опубликовано 30 июня 2023, 11:29

ВС РФ пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на Запорожском направлении

Российские военные пресекли попытку Вооружённых сил Украины провести разведку боем на Запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении подразделениями группировки войск "Восток" пресечена попытка противника провести силами до мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населённого пункта Работино Запорожской области", сказал он.

Потери противника на Запорожском и Южно-Донецком направлениях за сутки составили до 120 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, одну американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

Минобороны: ВСУ пытаются наступать по четырём направлениям
Минобороны: ВСУ пытаются наступать по четырём направлениям

Кстати, за прошедшие сутки также была отражена очередная украинская атака на неприступный Времевский выступ.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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