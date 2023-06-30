ВС РФ пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на Запорожском направлении

Российские военные пресекли попытку Вооружённых сил Украины провести разведку боем на Запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении подразделениями группировки войск "Восток" пресечена попытка противника провести силами до мотопехотного взвода разведку боем, а также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — сказал он.