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Опубликовано 30 июня 2023, 11:23

Очередная украинская атака на непреступный Времевский выступ успешно отражена

Конашенков сообщил об очередной отбитой атаке ВСУ в районе Времевского выступа

Очередная атака украинской мотопехотной роты в районе Времевского выступа была успешно отражена. Об этом сообщил журналистам на брифинге в пятницу, 30 июня, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака мотопехотной роты противника", проинформировал генерал-лейтенант.

На днях в Минобороны сообщили, что сразу две атаки ВСУ в районе Времевского выступа закончились провалом. А 16 июня российские военные за сутки отразили пять атак Вооружённых сил Украины на Времевском выступе, в результате противник лишился более 200 военнослужащих.

ВСУ дважды за сутки бросали в атаку одесских морпехов у Времевского выступа
ВСУ дважды за сутки бросали в атаку одесских морпехов у Времевского выступа

Времевский выступ — небольшая территория под контролем российских войск на возвышенности на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

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ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина
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