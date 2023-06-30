Очередная украинская атака на непреступный Времевский выступ успешно отражена

Очередная атака украинской мотопехотной роты в районе Времевского выступа была успешно отражена. Об этом сообщил журналистам на брифинге в пятницу, 30 июня, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака мотопехотной роты противника", — проинформировал генерал-лейтенант.