Очередная украинская атака на непреступный Времевский выступ успешно отражена
Конашенков сообщил об очередной отбитой атаке ВСУ в районе Времевского выступа
Очередная атака украинской мотопехотной роты в районе Времевского выступа была успешно отражена. Об этом сообщил журналистам на брифинге в пятницу, 30 июня, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и слаженными действиями подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака мотопехотной роты противника", — проинформировал генерал-лейтенант.
На днях в Минобороны сообщили, что сразу две атаки ВСУ в районе Времевского выступа закончились провалом. А 16 июня российские военные за сутки отразили пять атак Вооружённых сил Украины на Времевском выступе, в результате противник лишился более 200 военнослужащих.
Времевский выступ — небольшая территория под контролем российских войск на возвышенности на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
ТАСС / Станислав Красильников