Очередное условие, которое на Украине выдвинули для поездки Владимира Зеленского на саммит НАТО, — это жест крайнего отчаяния киевского режима. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Когда марионетки начинают топать ножками и выдвигать условия своим хозяевам, это выглядит забавно. С другой стороны, если бы у Зеленского всё шло гладко, он никогда на это не решился бы. Такие заявления больше похожи на жест крайнего отчаяния", — отметил собеседник Лайфа.

Хамитов считает, что в НАТО начинают понимать, куда завели геополитическую ситуацию, поэтому речи о "долгожданном" и "неизбежном" членстве Украины внезапно прекратились. По словам депутата, сейчас Североатлантический альянс находится в замешательстве, поэтому весь мир и наблюдает всё более активные попытки Киева выпросить у Запада "ещё хоть что-нибудь для продления своего существования".

"Не удивлюсь, если после российской победы на Западе и вовсе открестятся от киевских марионеток, стараясь наладить отношения с нашей страной. Но боюсь, что у тех, кто избрал себе роль флюгера, нет и не может быть ни малейшего политического авторитета", — добавил парламентарий.