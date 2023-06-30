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Регион
Опубликовано 30 июня 2023, 14:42

В Госдуме высказались об "ультиматуме" Зеленского по НАТО: Марионетки начинают топать ножками

Депутат Хамитов назвал ультиматум Зеленского по НАТО жестом крайнего отчаяния

Очередное условие, которое на Украине выдвинули для поездки Владимира Зеленского на саммит НАТО, — это жест крайнего отчаяния киевского режима. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Когда марионетки начинают топать ножками и выдвигать условия своим хозяевам, это выглядит забавно. С другой стороны, если бы у Зеленского всё шло гладко, он никогда на это не решился бы. Такие заявления больше похожи на жест крайнего отчаяния", отметил собеседник Лайфа.

Хамитов считает, что в НАТО начинают понимать, куда завели геополитическую ситуацию, поэтому речи о "долгожданном" и "неизбежном" членстве Украины внезапно прекратились. По словам депутата, сейчас Североатлантический альянс находится в замешательстве, поэтому весь мир и наблюдает всё более активные попытки Киева выпросить у Запада "ещё хоть что-нибудь для продления своего существования".

"Не удивлюсь, если после российской победы на Западе и вовсе открестятся от киевских марионеток, стараясь наладить отношения с нашей страной. Но боюсь, что у тех, кто избрал себе роль флюгера, нет и не может быть ни малейшего политического авторитета", — добавил парламентарий.

Политолог оценил очередной "ультиматум" Зеленского по НАТО: Игра на публику
Политолог оценил очередной "ультиматум" Зеленского по НАТО: Игра на публику

Напомним, ранее в Офисе президента Украины поставили очередное условие НАТО. Там заявили, что Киев рассчитывает как можно быстрее вступить в альянс и если конкретных решений от военного блока не будет, то Владимир Зеленский откажется от поездки на предстоящий саммит НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе.

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Getty Images / Roman Pilipey

Ольга Годуненко
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