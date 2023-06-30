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30 июня, 11:49

Суд в Петербурге запретил четырём сайтам продавать и так запрещённую книгу Гитлера

Петродворцовый районный суд Северной столицы запретил четырём сайтам продавать книгу Адольфа Гитлера. Иск был подан прокурором Ломоносовского района Ленобласти, который в ходе мониторинга в Сети обнаружил ресурсы, реализующие сомнительную печатную продукцию.

"Программная" книга Гитлера Mein Kampf была признана экстремистским материалом и внесена в соответствующий список ещё в 2010 году, пишет газета "Петербургский дневник". Тем не менее на четырёх сайтах, к удивлению надзорных органов, её продолжали продавать.

"В ходе проверки произведён осмотр четырёх сайтов, на которых в свободном для неопределённого круга лиц доступе размещена информация о продаже материалов, признанных в РФ экстремистскими. Суд удовлетворил требования истца", — информирует Объединённая пресс-служба петербургских судов.

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Ранее Лайф писал, что ту самую книгу Гитлера нашли на базе "Азова"* в Мариуполе. Издание на русском языке было найдено при осмотре в казармах, где располагались националисты. До 1945 года книга Mein Kampf была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Алексей Берковиц
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