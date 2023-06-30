Курс доллара превысил 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Курс доллара превысил 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.
Так, на 14:18 мск американская валюта прибавила 1,92% и выросла до 89,25 рубля. Курс евро тоже вырос и составил 96,84 рубля.
А ранее аналитик Дмитрий Голубовский рассказывал, что повышенный курс иностранных валют к рублю — нормальный показатель в нынешней экономической ситуации. По его мнению, предел ослабления российской валюты — 90 рублей за доллар.
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