Курс доллара превысил 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

Так, на 14:18 мск американская валюта прибавила 1,92% и выросла до 89,25 рубля. Курс евро тоже вырос и составил 96,84 рубля.