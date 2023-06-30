"Я не хотел туда возвращаться": Польский футболист Крыховяк расторг контракт с "Краснодаром"

Польский футболист Гжегож Крыховяк рассказал, что разорвал контракт с российским клубом "Краснодар". Слова полузащитника приводит Мeczyki.pl.

Крыховяк перешёл в "Краснодар" из "Локомотива" в 2021 году. Весной прошлого года он воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой контракт с "быками", проведя остаток сезона в греческом клубе АЕК. Затем игрок вернулся в расположение российского клуба, который в июле 2022-го отправил футболиста в аренду в команду "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии. Соглашение Крыховяка с "Краснодаром" было рассчитано до лета 2024 года.

"Как только стало известно, что это возможно (расторжение контракта), решение было однозначным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить клубу о своём желании уйти. По ситуации на Украине моя позиция была чёткой с самого начала, поэтому не было смысла уходить в другую аренду", — сказал футболист.

По словам Крыховяка, теперь у него есть возможность начать новую главу в карьере. Он признался, что имеет несколько предложений, но "первый и главный вариант — оcтаться в "Аль-Шабабе".