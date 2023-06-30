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30 июня, 12:26

РКН пригрозил заблокировать Shutterfly за контент с детской порнографией

Роскомнадзор (РКН) пригрозил заблокировать американский фотохостинг Shutterfly из-за размещения материалов с детской порнографией, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"РКН ограничит доступ к Shutterfly, если в течение суток сервис не удалит выявленные страницы с изображениями эротического и порнографического характера, где действующими лицами выступают несовершеннолетние", — приводит ТАСС сообщение.

В общей сложности было выявлено 37 страниц с фотохостинга, где содержится недопустимый контент, их РКН уже внёс в Единый реестр запрещённой информации. На момент публикации материала сайт Shutterfly ещё работает на территории России.

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А ранее заместитель главы РКН Вадим Субботин заявил, что оснований для разблокировки "Твиттера" в России на сегодняшний день нет. Напомним, что соцсеть была заблокирована в марте 2022 года.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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