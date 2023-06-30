РКН пригрозил заблокировать Shutterfly за контент с детской порнографией
Роскомнадзор (РКН) пригрозил заблокировать американский фотохостинг Shutterfly из-за размещения материалов с детской порнографией, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"РКН ограничит доступ к Shutterfly, если в течение суток сервис не удалит выявленные страницы с изображениями эротического и порнографического характера, где действующими лицами выступают несовершеннолетние", — приводит ТАСС сообщение.
В общей сложности было выявлено 37 страниц с фотохостинга, где содержится недопустимый контент, их РКН уже внёс в Единый реестр запрещённой информации. На момент публикации материала сайт Shutterfly ещё работает на территории России.
А ранее заместитель главы РКН Вадим Субботин заявил, что оснований для разблокировки "Твиттера" в России на сегодняшний день нет. Напомним, что соцсеть была заблокирована в марте 2022 года.
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