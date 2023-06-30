РКН пригрозил заблокировать Shutterfly за контент с детской порнографией

Роскомнадзор (РКН) пригрозил заблокировать американский фотохостинг Shutterfly из-за размещения материалов с детской порнографией, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"РКН ограничит доступ к Shutterfly, если в течение суток сервис не удалит выявленные страницы с изображениями эротического и порнографического характера, где действующими лицами выступают несовершеннолетние", — приводит ТАСС сообщение.

В общей сложности было выявлено 37 страниц с фотохостинга, где содержится недопустимый контент, их РКН уже внёс в Единый реестр запрещённой информации. На момент публикации материала сайт Shutterfly ещё работает на территории России.