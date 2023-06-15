Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Twitter
Оснований для разблокировки социальной сети "Твиттер" в России на сегодняшний день нет. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"Оснований для разблокировки сейчас нет", — сказал он журналистам по итогам заседания Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
Соцсеть Twitter была заблокирована на территории РФ в марте прошлого года. Согласно данным реестра, Генпрокуратура РФ приняла решение о блокировке соцсети ещё 24 февраля.
Лайф напоминает, 11 апреля депутаты Госдумы от партии "Новые люди" подготовили обращение в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой разблокировать в России Twitter. При этом сама служба назвала главное препятствие к разблокировке соцсети: там не удалено 1,3 тысячи запрещённых в РФ материалов. Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пояснил, что разблокировка Twitter в России невозможна, так как это противоречит закону.
ТАСС / Сергей Коньков