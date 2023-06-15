Регион

Уведомления отключены

15 июня, 09:13

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Twitter

Оснований для разблокировки социальной сети "Твиттер" в России на сегодняшний день нет. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Оснований для разблокировки сейчас нет", — сказал он журналистам по итогам заседания Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Соцсеть Twitter была заблокирована на территории РФ в марте прошлого года. Согласно данным реестра, Генпрокуратура РФ приняла решение о блокировке соцсети ещё 24 февраля.

Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками об армии и СВО

Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками об армии и СВО

Лайф напоминает, 11 апреля депутаты Госдумы от партии "Новые люди" подготовили обращение в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой разблокировать в России Twitter. При этом сама служба назвала главное препятствие к разблокировке соцсети: там не удалено 1,3 тысячи запрещённых в РФ материалов. Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пояснил, что разблокировка Twitter в России невозможна, так как это противоречит закону.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Коньков

Ирина Фальке
  • Новости
  • twitter
  • Роскомнадзор
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров