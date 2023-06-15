Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Twitter

Оснований для разблокировки социальной сети "Твиттер" в России на сегодняшний день нет. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Оснований для разблокировки сейчас нет", — сказал он журналистам по итогам заседания Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.