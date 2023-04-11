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Опубликовано 11 апреля 2023, 15:05

"Новые люди" хотят добиться разблокировки Twitter

"Новые люди" попросят Роскомнадзор и Генпрокуратуру разблокировать в РФ Twitter

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" подготовили обращение в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой разблокировать в России американскую социальную сеть Twitter. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, оно будет отправлено вечером 11 апреля.

"Есть понимание того, что наша позиция должна быть услышана, поэтому мы в очередной раз призываем посмотреть на то, чтобы разблокировать эту площадку. Мы подготовили письмо с обращением к генеральному прокурору и в Роскомнадзор, чтобы ещё раз вернуться к этому вопросу", сказал он, призвав коллег присоединиться к инициативе.

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Ранее с таким предложением выступил депутат от "Единой России" Антон Горелкин. Он сослался на новую политику социальной сети под руководством Илона Маска. Однако в Роскомнадзоре считают, что оснований для возобновления доступа к ресурсу нет.

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Матвей Константинов
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