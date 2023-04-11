"Новые люди" хотят добиться разблокировки Twitter

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" подготовили обращение в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой разблокировать в России американскую социальную сеть Twitter. По словам вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, оно будет отправлено вечером 11 апреля.

"Есть понимание того, что наша позиция должна быть услышана, поэтому мы в очередной раз призываем посмотреть на то, чтобы разблокировать эту площадку. Мы подготовили письмо с обращением к генеральному прокурору и в Роскомнадзор, чтобы ещё раз вернуться к этому вопросу", — сказал он, призвав коллег присоединиться к инициативе.