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Регион
Опубликовано 12 апреля 2023, 21:53

Хинштейн объяснил, почему разблокировать в России Twitter не получится

Хинштейн: Разблокировка Twitter в РФ невозможна, так как это противоречит закону

Разблокировка американской соцсети "Твиттер" в России пока невозможна, поскольку это противоречит закону. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя коллективную подпись депутатов с просьбой разблокировать ресурс на территории нашей страны.

"До настоящего времени соцсеть не удалила по требованиям Роскомнадзора более 1,3 тысячи запрещённых материалов. Его разблокировка без удаления такого контента будет противоречить законодательству РФ", — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что для того, чтобы разблокировать "Твиттер", его коллегам-парламентариям следует обращаться не в Генпрокуратуру, а в администрацию самой соцсети.

В Кремле рассказали, кто и когда может разблокировать Twitter в РФ
В Кремле рассказали, кто и когда может разблокировать Twitter в РФ

Напомним, 11 апреля депутаты Госдумы от партии "Новые люди" подготовили обращение в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой разблокировать в России Twitter. При этом ранее Роскомнадзор назвал главное препятствие к разблокировке соцсети: там не удалено 1,3 тысячи запрещённых в РФ материалов.

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Freepik / natanaelginting

Наталья Демьянова
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