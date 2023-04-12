Хинштейн объяснил, почему разблокировать в России Twitter не получится

Разблокировка американской соцсети "Твиттер" в России пока невозможна, поскольку это противоречит закону. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя коллективную подпись депутатов с просьбой разблокировать ресурс на территории нашей страны.

"До настоящего времени соцсеть не удалила по требованиям Роскомнадзора более 1,3 тысячи запрещённых материалов. Его разблокировка без удаления такого контента будет противоречить законодательству РФ", — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что для того, чтобы разблокировать "Твиттер", его коллегам-парламентариям следует обращаться не в Генпрокуратуру, а в администрацию самой соцсети.