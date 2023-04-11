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11 апреля, 12:15

В Кремле рассказали, кто и когда может разблокировать Twitter в РФ

Песков: Решение о возможности разблокировки Twitter в РФ — за Роскомнадзором

Вопросом о возможности разблокировки Twitter в РФ занимается Роскомнадзор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он напомнил, что пока в американской соцсети остаётся много материалов, не отвечающих требованиям российских законов.

"С этим вопросом нужно обращаться в компетентное ведомство — Роскомнадзор. Им предстоит решать, выполнены ли все требования. Пока же есть большое число материалов, которые требованиям не удовлетворяют", цитирует его ТАСС.

Песков также прокомментировал слова владельца "Твиттера" Илона Маска о том, что президент РФ якобы называл его "военным преступником" за поддержку Украины. Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин никогда такого не говорил, а Маска, скорее всего, дезинформировали.

В Госдуме попросили разблокировать Twitter

В Госдуме попросили разблокировать Twitter

Напомним, депутаты Госдумы от партии "Новые люди" подготовили обращение в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой разблокировать в России американскую социальную сеть Twitter. При этом ранее Роскомнадзор назвал главное препятствие к разблокировке соцсети: там не удалено 1,3 тысячи запрещённых в РФ материалов.

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Александра Вишнякова
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