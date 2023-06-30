Эксперты объяснили, для чего в российских медучреждениях появятся кабинеты сексологов

В ряде российских поликлиник и психоневрологических диспансеров в июле появятся кабинеты сексологов. Это следует из приказа Минздрава РФ. Врач – сексолог-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что многие недооценивают значимость специалистов этой области и ошибочно полагают, что они занимаются исключительно вопросами интимной близости.

"Врач-сексолог — это специалист, занимающийся гармонизацией отношений. Сексология — это наука не только о сексе, но и о любви", — указал специалист.

По его словам, сексолог помогает строить отношения и сохранять семью, а не только улучшать интимную жизнь. Это способствует решению демографической проблемы, добавил Кульгавчук. При этом он заметил, что необходимо развивать и подготовку специалистов.

А семейный психолог Наталья Наумова объяснила, что сексологи нередко помогают парам решить проблемы, которые накопились, причём в любом возрасте. Она уточнила, что иногда консультация у психолога бывает менее эффективной, чем поход к сексологу.

"Просто последний знает лучше, на какие точки нужно поднажать, чтобы человек раскрылся и поведал, какие у него накопились проблемы в интимной жизни, семейной и на иных фронтах", — пояснила Наумова.

Она считает, что к специалистам в этой сфере будут обращаться не только молодые пары, но и взрослые люди.