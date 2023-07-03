Топ-5 самых перспективных инвестиций: Куда вложить сбережения Из-за стремительного роста курса доллара многие задумались, куда вложить свои сбережения, чтобы защитить деньги. Экономисты предупреждают, что сейчас на рынках есть свои подводные камни. В чём сейчас выгоднее всего держать сбережения? 2 июля, 23:41 Обложка © Shutterstock

Акции: какие ценные бумаги лучше купить

На фондовом рынке по-прежнему будут востребованы акции с привлекательной дивидендной историей. В целом портфель инвесторов разумно пополнить акциями крупных госбанков и нефтяных компаний. Такую рекомендацию дал директор по коммуникациям компании BitRiver экономист Андрей Лобода.

— Сегодня приходится говорить не об эффективном инвестировании для получения прибыли, а о максимальном сохранении покупательной способности свободных средств российских частных инвесторов, — добавил Андрей Лобода.

ПИФы: чем паевые инвестиционные фонды интересны инвесторам

Для небольших по объёму инвестиций стоит внимательно присмотреться к паям биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ). Они дают инвесторам доступ к самым привлекательным акциям российских голубых фишек, порог входа в них начинается обычно от 10 тысяч рублей. Об этом рассказал Андрей Лобода.

— Я советовал бы диверсифицировать активы. И одну часть оставить в валюте (доллары, евро, швейцарские франки — на личное усмотрение), а остальное распределить поровну между депозитами и высокорисковыми активами: акциями, облигациями или ПИФами. Это позволит не только сохранить сбережения, но при удачном стечении обстоятельств и приумножить их, — объяснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Драгоценные металлы: почему стоит вкладывать деньги в золото и серебро

По словам Андрея Лободы, в любые времена не стоит забывать о золотых и серебряных инвестиционных монетах. Их доля в портфеле частного инвестора смотрится оптимальной в размере 5–10%. Покупка физического золота позволяет диверсифицировать геоэкономические риски и весьма привлекательна при реализации долгосрочной стратегии.

При желании можно вкладывать деньги не только в физические драгметаллы, но и в металлические счета. Это банковский счёт, на который зачисляются не рубли, а драгоценные металлы в граммах. Можно выбрать золото, серебро, платину или палладий.

Банковские вклады: как получить максимальный процент

Сейчас не очень высокие проценты по вкладам. Тем не менее для людей, которые не любят рисковать и не гонятся за большой прибылью, такое вложение может быть самым эффективным способом сохранить сбережения.

— Наши люди, наученные 1998 годом, с не очень высокой долей доверия относятся к банковским продуктам. Если выбирают вклады или депозиты, то, как правило, краткосрочные: в среднем, до года. Редко кто отдаёт свои деньги банку на два или три года. По старой привычке многие предпочитают держать дома наличность и следовать поговорке: "Никогда не поздно покупать доллары", — рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

У такого подхода, по его словам, есть ряд минусов. А именно: наличные рубли не защищены от инфляции, а доллары и евро из-за высокой волатильности валютных курсов при продаже могут стоит дешевле, чем при покупке. На вклады сроком до года банки дают минимальный процент.

Валюта: как сохранить сбережения

Полностью отказываться от сбережений в иностранной валюте Фёдор Сидоров не рекомендует. Лучшим способом сохранить деньги он считает покупку недвижимости, гособлигаций, ПИФов, акций и наличных в двух-трёх иностранных валютах. Первые два пункта позволяют гарантированно сохранить имеющееся, вторые два варианта при грамотном использовании дадут доходность.

— Ну а последний пункт — это оперативный резерв, или, если можно так выразиться, заначка на чёрный день, — добавил Фёдор Сидоров.

Многие предпочитают рублю доллар или евро в качестве валюты для сбережений. Причина проста: традиционно более низкая инфляция. Однако, если большая часть расходов у вас в рублях, есть риск из-за высокой волатильности валютных курсов продать иностранную валюту по невыгодному курсу. Потратить же их внутри страны непосредственно в момент необходимости всё сложнее из-за инфраструктурных ограничений. Об этом предупредил Артём Деев.

Таким образом, полностью избавляться от валютных сбережений не стоит, но и хранить в них большую часть сбережений рискованно.

Авторы Нина Важдаева