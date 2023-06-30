Довольствие военных и силовиков с 1 октября вырастет в РФ на 10,5%
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств с 1 октября вырастет в России на 10,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В частности, вырастут оклады по должностям и оклады по званиям военных, проходящих службу по контракту и по призыву.
Также на 10,5% вырастут оклады сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Ранее Лайф рассказывал, что с начала спецоперации более 10 тысяч российских военных получили выплаты за личное уничтожение или захват украинского вооружения. За всё время бойцы уничтожили более 15 тысяч единиц техники противника.
LIFE / Андрей Тишин