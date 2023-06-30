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30 июня, 13:46

Довольствие военных и силовиков с 1 октября вырастет в РФ на 10,5%

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств с 1 октября вырастет в России на 10,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, вырастут оклады по должностям и оклады по званиям военных, проходящих службу по контракту и по призыву.

Также на 10,5% вырастут оклады сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

В Минобороны отметили рост числа добровольцев, желающих защищать страну

В Минобороны отметили рост числа добровольцев, желающих защищать страну

Ранее Лайф рассказывал, что с начала спецоперации более 10 тысяч российских военных получили выплаты за личное уничтожение или захват украинского вооружения. За всё время бойцы уничтожили более 15 тысяч единиц техники противника.

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LIFE / Андрей Тишин

Александра Вишнякова
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