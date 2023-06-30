Зеленский поручил Залужному усилить Белорусское направление
Зеленский поручил усилить группировку войск "Север" на Белорусском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему группировкой "Север" Сергею Наеву усилить Белорусское направление. Об этом лидер Незалежной заявил в телеграм-канале.
"Решением ставки — главкому Залужному и командующему "Севера" (оперативно-тактической группой войск) Наеву — выполнить комплекс мер по усилению этого направления", — написал он.
Зеленский добавил, что заслушал доклады Залужного, украинских командующих Сухопутными войсками Александра Сырского, оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александра Тарнавского и Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Ранее главком ВСУ Залужный ответил на "бесячие" комментарии Запада о медленном контрнаступлении. Он призвал оказать очередную военную поддержку. По словам генерала, это ускорит наступление.
Getty Images / Filip Singer