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30 июня, 14:08

Зеленский поручил Залужному усилить Белорусское направление

Зеленский поручил усилить группировку войск "Север" на Белорусском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему группировкой "Север" Сергею Наеву усилить Белорусское направление. Об этом лидер Незалежной заявил в телеграм-канале.

"Решением ставки — главкому Залужному и командующему "Севера" (оперативно-тактической группой войск) Наеву — выполнить комплекс мер по усилению этого направления", — написал он.

Зеленский добавил, что заслушал доклады Залужного, украинских командующих Сухопутными войсками Александра Сырского, оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александра Тарнавского и Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Залужный сделал признание по поводу поставленных Киеву танков Leopard

Залужный сделал признание по поводу поставленных Киеву танков Leopard

Ранее главком ВСУ Залужный ответил на "бесячие" комментарии Запада о медленном контрнаступлении. Он призвал оказать очередную военную поддержку. По словам генерала, это ускорит наступление.

Обложка ©

Getty Images / Filip Singer

Светлана Оперук
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