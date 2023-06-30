Ярославский губернатор анонсировал введение нового урока в школах и колледжах региона

В школах и колледжах Ярославской области с 1 сентября появятся уроки шахмат, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, обучающие занятия уже проводят в 50 школах региона, в том числе в СОШ № 32 города Ярославля.

"Недавно мы с Валентиной Терешковой посетили школу № 32 Ярославля, которая носит имя нашей великой землячки. Общались с ребятами, и они рассказывали, что с интересом и пользой проводят перемены, обучаются факультативно игре в шахматы. Запрос есть и у учащихся других образовательных учреждений. Поэтому мы решили масштабировать этот формат на всю область, создать необходимые условия", — написал Евраев в телеграм-канале.

Как сообщается на сайте областного правительства, для реализации проекта на закупку игровых наборов уже выделено порядка 30 миллионов. Проводить уроки шахмат будут не только школьные учителя, но и привлечённые специалисты.