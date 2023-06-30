В российские поликлиники предложили внедрять "тайных пациентов"

Внедрение в России "тайных пациентов" по аналогии с тайными покупателями поможет проверять качество оказываемых медицинских услуг и отношение врачей к обратившимся к ним гражданам. Такая инициатива требует скорейшей реализации, заявил автор предложения — международный эксперт в области биотехнологий и генеральный директор лаборатории "Олфарм" Сергей Вострухов.

По его словам, нынешней законодательной базы достаточно для введения в повседневную практику института "тайных пациентов". При этом необходимо чётко определить порядок проверок и использования полученных результатов, подчеркнул Вострухов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня". Эксперт уверен: эта работа не должна наносить ущерб поликлиникам, нужно оценивать уровень коммуникации врача, чтобы фиксировать и пресекать случаи хамства. "Тайный пациент" также не должен вместо обычного прихода на осмотр опрашивать медика о порядке оказания услуг.

"Сотрудников перспективной службы "тайных пациентов" важно связать договорами о неразглашении полученной в результате работы чувствительной информации. Их визиты должны быть очень этичными, обработка данных — обезличенной", — отметил Вострухов.

Предполагается, что инициативой заинтересуются минимум три ведомства — Минздрав, Росздравнадзор и Роспотребнадзор. Следовательно, нужно создать межведомственную рабочую группу, которая займётся сбором и обработкой полученных первичных данных, подготовкой рекомендаций медучреждениям по итогу. По словам эксперта, организовать эту группу можно на базе федпроекта, который направлен на развитие внутреннего рынка производства товаров и услуг.

Идею Вострухова уже поддержал депутат Госдумы Ярослав Нилов, подчеркнув, что такими пациентами могут стать получающие от надзорных органов допфункции активисты, например волонтёры ЛДПР. А вот акушер-гинеколог и репродуктолог Валентина Денисова из клиники NGC сказала, что медицину отнесли к сфере услуг, а это неправильно, ведь медики не работники салонов красоты, ресторанов и гостиничного бизнеса. Врачи в первую очередь оказывают помощь.