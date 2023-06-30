Специалист рассказал, как не пойти ко дну при судороге во время купания

Чтобы не утонуть в водоёме при судороге в ноге, конечность нужно потянуть на себя и напрячь мышцы. Об этом рассказал председатель Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД) Сергей Михайлов.

По его словам, паниковать в этом случае нельзя. Ногу нужно напрячь, даже если при этом возникает боль. Тогда мышца расслабится и спазм пройдёт.

"Если в воде свело икроножную мышцу, то надо взять за пальцы и тянуть ногу на себя, энергично подтягивать стопу руками к себе, напрягая эту мышцы даже через боль", — объяснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Если судорога случилась в задней части ноги, то конечность нужно выпрямить через силу. Неприятные ощущения при выполнении этого действия должны пройти в течение 20–40 секунд. Затем нужно аккуратно выбраться на берег.