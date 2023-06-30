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30 июня, 14:49

Специалист рассказал, как не пойти ко дну при судороге во время купания

Эксперт Михайлов: В случае судороги во время купания нужно потянуть ногу на себя

Чтобы не утонуть в водоёме при судороге в ноге, конечность нужно потянуть на себя и напрячь мышцы. Об этом рассказал председатель Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД) Сергей Михайлов.

По его словам, паниковать в этом случае нельзя. Ногу нужно напрячь, даже если при этом возникает боль. Тогда мышца расслабится и спазм пройдёт.

"Если в воде свело икроножную мышцу, то надо взять за пальцы и тянуть ногу на себя, энергично подтягивать стопу руками к себе, напрягая эту мышцы даже через боль", — объяснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

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Если судорога случилась в задней части ноги, то конечность нужно выпрямить через силу. Неприятные ощущения при выполнении этого действия должны пройти в течение 20–40 секунд. Затем нужно аккуратно выбраться на берег.

Ранее невролог Игорь Мацокин посоветовал сделать разминку перед заплывом. Это позволит разогреть и растянуть мышцы, а также избежать судорог.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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