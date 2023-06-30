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30 июня, 15:10

Иммунолог назвала неожиданную пользу морской воды для здоровья

Врач Манило: Морская вода помогает в борьбе с хроническим стрессом и бессонницей

Терапевт, аллерголог-иммунолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Елена Манило назвала малоизвестную пользу морской воды для здоровья. Так, в беседе с "Газетой.ru" она отметила, что на самом деле море помогает в борьбе с хроническим стрессом и бессонницей.

"Море положительно влияет на состояние нервной системы и подойдёт для профилактики депрессивных состояний. В состав морской воды входит бром — незаменимый помощник в борьбе с хроническим стрессом и бессонницами", — сказала специалист.

Кроме того, в состав входит и магний, снижающий проявление стресса и повышающий общую стрессоустойчивость, также он улучшает концентрацию и работоспособность. К тому же, продолжила Манило, солнечные ванны в сочетании с морским воздухом помогут насытить организм витамином D — веществом, поднимающим настроение и участвующим в выработке "гормона радости". Особенно отдых на море будет полезен людям с хроническим насморком и тонзиллитом — воспалением миндалин горла. Дело в том, что солёная вода промывает носоглотку, нормализует работу её слизистых и оказывает антибактериальный эффект. А ещё она способствует разжижению и отходу мокроты из лёгких, получается, людям с проблемами с дыхательной системой тоже полезно бывать на море.

"Отдохнуть на море будет полезно и после пневмонии — воспаления лёгких. А вот при бронхиальной астме для отпуска лучше выбрать умеренный или горный климат: морской воздух может вызвать обострение заболевания", — добавила врач.

Ещё морская вода полезна при кожных заболеваниях. Она облегчает симптомы псориаза, уменьшает раздражение, обеззараживает высыпания при акне. А вот при атопическом дерматите и экземе морская вода может спровоцировать обострение этих заболеваний.

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Светлана Оперук
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