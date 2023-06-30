Половина россиян выступили за сокращение рабочего дня во время жары

Практически половина россиян (48%) выступают за сокращение рабочего дня во время жары. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса в рамках проекта "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" платформы "Академия здоровья" для аналитического центра "Альфастрахование".

Как уточняется в исследовании, 52% респондентов предлагают в жару сократить рабочий день на два часа, а 21% — на три часа. Ещё 14% опрошенных заявили, что хотели бы получать дополнительный выходной, а почти 6% были бы рады, если бы в жару им разрешали работать из дома.

При этом лишь 17% офисных работников отметили, что в офисах есть все условия для работы в жаркую погоду. Здесь речь идёт о вентиляторах, кондиционерах и кулерах с водой.