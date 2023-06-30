"Свиные рыла вместо лиц": Медведев цитатой Гоголя описал западных политиков

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию Запада на события минувшей недели, после которых некоторые деятели стали говорить о "появившихся на фасаде России трещинах".

"Похоже, они забыли, наблюдатели хреновы, что ещё совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия. А сейчас с интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ: шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора", — написал он в телеграм-канале.

Также, по словам Медведева, интерес вызывают и нынешние массовые беспорядки во Франции, которые начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка. Он подчеркнул, что все эти события Москва, как и страны Запада, также непременно обсудит со своими партнёрами. В завершение зампред Совбеза, характеризуя политиков США и Евросоюза, привёл слова писателя Николая Гоголя про свиные рыла.

"В общем, не на ком взгляд остановить. А уж тем более не с кем вести дела. Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя: <...> "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего", — резюмировал Медведев.