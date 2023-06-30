"Свиные рыла вместо лиц": Медведев цитатой Гоголя описал западных политиков
Медведев цитатой Гоголя про свиные рыла описал западных политиков
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию Запада на события минувшей недели, после которых некоторые деятели стали говорить о "появившихся на фасаде России трещинах".
"Похоже, они забыли, наблюдатели хреновы, что ещё совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия. А сейчас с интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ: шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора", — написал он в телеграм-канале.
Также, по словам Медведева, интерес вызывают и нынешние массовые беспорядки во Франции, которые начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка. Он подчеркнул, что все эти события Москва, как и страны Запада, также непременно обсудит со своими партнёрами. В завершение зампред Совбеза, характеризуя политиков США и Евросоюза, привёл слова писателя Николая Гоголя про свиные рыла.
"В общем, не на ком взгляд остановить. А уж тем более не с кем вести дела. Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя: <...> "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего", — резюмировал Медведев.
Ранее Медведев назвал президента Польши Анджея Дуду мразью и ублюдком. Так он отреагировал на то, что польский лидер сравнил нашу страну с диким зверем, которого необходимо пристрелить.