Медведев назвал брехнёй слова Пригожина о причинах мятежа

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о высокой подготовке и слаженности действий мятежников из "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным. Он назвал спекуляциями и брехнёй высказывания основателя компании о том, что причиной их действий стали невыполнение Минобороны РФ своих обязательств и "удары" по тыловым частям ЧВК.