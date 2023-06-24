Медведев назвал брехнёй слова Пригожина о причинах мятежа
Медведев опроверг спекуляции "Вагнера" на тему былых обид на Минобороны
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о высокой подготовке и слаженности действий мятежников из "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным. Он назвал спекуляциями и брехнёй высказывания основателя компании о том, что причиной их действий стали невыполнение Минобороны РФ своих обязательств и "удары" по тыловым частям ЧВК.
"Спекуляции на тему былых обид, невыполнения неких обязательств со стороны Министерства обороны РФ, "ударов" по тыловым расположениям, коррупции чиновников не выдерживают никакой критики. Это брехня", — подчеркнул зампред Совбеза в беседе с журналистами.
По его оценке, данный мятеж является хорошо продуманной и спланированной операцией с целью захвата власти в стране.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о попытках Запада руками главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина посеять смуту в России. А по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы.