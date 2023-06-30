Россиянам рассказали, как правильно собирать и засушивать соцветия липы

В Московской области зацвели липы. Как сообщает издание "Вести Подмосковья", их цветение длится всего около двух недель, поэтому именно сейчас самое подходящее время для сбора зонтиковых соцветий, которые имеют нежный аромат и насыщенный бледно-жёлтый цвет.

"Период цветения этих деревьев небольшой, длится не более двух недель. Соцветия обладают уникальными лечебными свойствами. Сейчас лучший момент для их сбора", — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Собирать соцветия рекомендуется, когда большинство бутонов уже раскрылись. При этом во время или после дождя делать этого не рекомендуется, лучший сбор тот, что заготовлен исключительно в сухую погоду. Для приготовления целебного липового чая соцветия нужно подвергнуть сушке. Это можно сделать в хорошо проветриваемом затемнённом помещении или с помощью электросушилки, но температура на приборе не должна превышать 38 градусов тепла, в противном случае липа завянет.