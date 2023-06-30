В Иране впервые за 44 года женщинам разрешили посещать футбольные матчи

Как рассказал глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж, пока девушкам позволят посещать только четыре арены, которые находятся в разных провинциях страны. В будущем для них также подготовят стадион "Азади" в столице исламской республики. Кроме того, Тадж добавил, что планируется запустить специальное радио, которое будет посвящено женскому спорту.