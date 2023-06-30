В Иране впервые за 44 года женщинам разрешили посещать футбольные матчи
В Иране женщинам впервые за 44 года разрешили смотреть мужские футбольные матчи. Такое решение принял Высший совет национальной безопасности страны, пишет ISNA.
Как рассказал глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж, пока девушкам позволят посещать только четыре арены, которые находятся в разных провинциях страны. В будущем для них также подготовят стадион "Азади" в столице исламской республики. Кроме того, Тадж добавил, что планируется запустить специальное радио, которое будет посвящено женскому спорту.
Иран, в котором женщинам после Исламской революции 1979 года запретили посещать футбольные матчи с мужскими командами, — не единственная страна, где подобные правила начали смягчать. Так, например, недавно талибы заявили, что вернули женщинам Афганистана статус "свободных людей", освободив от притеснений.
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