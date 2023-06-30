Директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо: ПАОК предложил трансфер Чалову

В ЦСКА подтвердили наличие предложения от греческой команды ПАОК о трансфере нападающего Фёдора Чалова. Соответствующее заявление сделал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

"Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Брейдо также счёл забавным, что об этом предложении сначала написал российский спортивный журналист Иван Карпов. Только затем известие об этом дошло до клуба.