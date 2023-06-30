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30 июня, 17:07

Директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо: ПАОК предложил трансфер Чалову

<p>Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

В ЦСКА подтвердили наличие предложения от греческой команды ПАОК о трансфере нападающего Фёдора Чалова. Соответствующее заявление сделал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

"Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Брейдо также счёл забавным, что об этом предложении сначала написал российский спортивный журналист Иван Карпов. Только затем известие об этом дошло до клуба.

Ранее Лайф рассказывал о том, что футболист ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов дал согласие на переход в турецкий клуб "Галатасарай".

Илья Суриков
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